Escritor Deco Lipe faz evento gratuito com doação de livros

A Biblioteca Central do Estado da Bahia recebe, no próximo dia 22, a partir das 8h30, a segunda edição do ‘Amor de Primeira – Seja protagonista de boas histórias!’. Gratuito, o evento celebra os sete anos do projeto Primeira Orelha (@primeiraorelha), criado pelo escritor e agitador cultural Deco Lipe, dedicado à literatura infantil, infanto-juvenil e com representatividade LGBTQIAP+.

A celebração contará com a participação do artista visual e autor de histórias em quadrinhos Hugo Canuto, do escritor de livros infantojuvenis e jornalista Ricardo Ishmael, da multiartista NegaFyah, da premiada escritora para infâncias Emília Nuñez e de outros nomes do universo literário.

O evento será 100% gratuito e contará com uma campanha para a arrecadação de leite e alimentos não perecíveis em prol do Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil (NACCI).

As pessoas participantes devem doar dois quilos de alimento não-perecível, exceto açúcar, ou um litro de leite líquido ou 400g de leite em pó e ganhar um livro a escolha dos exemplares disponíveis pelas diversas editoras parceiras. Quem doar leite concorrerá a sorteios realizados no final do evento.

“Nossa alegria é saber que podemos contar com o apoio das pessoas amigas para manter funcionando nossa Instituição. As doações são sempre bem vindas, pois assim mantemos a alimentação e fornecimento das cestas básicas para nossos assistidos. Agradecemos e desejamos sempre as bênçãos de Deus para todos os nossos voluntários e doadores. Gratidão sempre”, pontua Clayton Costa Oliveira, presidente do NACCI.

Programação

Além da doação pela troca de livro, o evento terá uma programação composta por rodas de conversa, contação de história e sarau.

“Nem nos meus melhores sonhos imaginei reunir tantos fazedores de cultura do nosso estado dessa magnitude assim em um espaço tão significativo e importante quanto a nossa Biblioteca Central do Estado da Bahia. É uma honra ser fã dessas pessoas e tê-las num evento feito de literatura em prol do bem é algo inegavelmente fantástico. Só afirma que a literatura, de fato, salva”, ressalta Deco Lipe.

Confira a programação: 8h30

Abertura do evento

Início da troca de alimentos/leite por livros 9h30

Roda de conversa: Quadrinhos, uma linguagem universal

Convidados: Hugo Canuto, Isabella Ismile, Daniel Cesart, Dyo

Mediação: Dan Borges 9h30

Contação de história

Emília Nuñez 10h10

Contação de história

Mario Omar 10h20

Roda de conversa: As palavras que nos conectam

Convidados: Ricardo Ishmael, Ana Fátima, Lucas de Matos, Mariana Paiva

Mediação: Wynne Carvalho 11h20

Encerramento: Sarau de Primeira

Convidados: NegaFyah, Ruan Passos, Bruna Rocha, Maria Ávila e Carla Silva

Anfitrião: Anderson Shon

SERVIÇO

— 2ª Edição de Amor de Primeira – Seja protagonista de boas histórias!

— 22 de março de 2025

— Biblioteca Central do Estado da Bahia (rua General Labatut, 27, Barris)

— 8h30 às 13h

— Entrada gratuita (doe dois quilos de alimentos não perecíveis, exceto açúcar, ou um litro de leite ou 400g de leite em pó e troque por um livro. Quem doar leite, além da troca do livro concorrerá a sorteios)