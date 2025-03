Banda Terra Samba faz ressaca do carnaval no Rio Vermelho

Agenda do grupo segue no sábado, 15 - Foto: Divulgação

Após uma agenda intensa durante o período de festas, o grupo Terra Samba retorna ao Show Bar, no Rio Vermelho, nesta sexta-feira, 14, a partir das 22h, para realizar a tradicional "ressaca do carnaval".

Os ingressos custam R$ 30, com nome na lista, e R$ 40 comprado na hora clicando aqui.



A agenda do grupo segue no sábado, 15, quando a banda desembarca em Morro de São Paulo, no Mama Iate Club.