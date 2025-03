Jovens baianos inovam ao misturar trap com arrocha

Lanzin 073 e Clay G - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Dois jovens baianos, duas histórias distintas e um sonho em comum: viver da música. Cly G, de Santo Antônio de Jesus, e Lanzin 073, de Itapebi, ambos de 18 anos, encontraram no trap o caminho para a carreira musical após serem descobertos por um empresário que os levou para São Paulo.

Agora, passando uma temporada na Bahia, Cly G e Lanzin 073 decidiram investir também no arrocha, gênero musical que nasceu na cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, e que reflete suas histórias pessoais. Em entrevista ao Portal MASSA!, eles falaram sobre suas trajetórias e revelaram a produção de um EP de arrocha com elementos do trap.

Cly G começou a cantar aos seis anos, quando ganhou um DVD de R&B de sua mãe. Na época, ele tentava imitar a voz de artistas americanos como Chris Brown e Usher e percebeu que tinha talento ao conseguir alcançar o tom dos cantores nas músicas. Anos depois, entre 2018 e 2019, o trap entrou em sua vida como uma tábua de salvação, em um momento em que enfrentava problemas pessoais.

Cly G é cria de Santo Antônio de Jesus, interior da Bahia | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Porém, iniciar a carreira artística no trap não foi fácil. Cly G contou que sofreu bullying na escola, com colegas desacreditando de seu talento. A virada na sua história aconteceu quando se mudou para São Paulo, em julho de 2023, após seu talento ter sido notado pela produtora DW. Foi então que, fruto de sua dedicação, ele conseguiu fazer uma parceria musical com a rapper americana Kaash Paige no single 'Garota Possessiva'. "Quando isso aconteceu, percebi que minha carreira estava realmente acontecendo", comemorou.

Lanzin 073, por sua vez, despertou seu interesse pela carreira musical ao acompanhar a rotina de seu pai, empresário de uma banda de pagode, e de sua mãe, dançarina. No entanto, antes de se lançar como cantor, foi dançarino de pagode dos 5 aos 9 anos. Nos três anos seguintes, aprendeu a tocar instrumentos e fez parte de uma banda de fanfarra, onde se aprofundou ainda mais na música.

Aos 11 anos, Lanzin 073 descobriu o trap e começou a produzir suas próprias músicas de forma caseira em um celular Samsung J2 com o aplicativo BandPad. "Aos 13 anos, lancei minha primeira música e recebi muito apoio, principalmente da minha mãe", lembrou o jovem, afirmando que a matriarca foi a maior incentivadora de seu sonho.

Lanzin 073 é cria de Itapebi, no interior da Bahia

Aos 15 anos, o adolescente ficou na cidade onde morava quando um vídeo seu cantando trap na escola viralizou no TikTok, alcançando mais de 800 mil visualizações em uma semana. Meses depois, Lanzin 073 recebeu uma proposta da produtora DW, de São Paulo, para investir em sua carreira. "Mudou a minha vida... Eu já estava desmotivado, mas foi o gás. Em SP, conheci o Clay G e, juntos, começamos a fazer acontecer".

Do trap ao arrocha

Apesar de terem carreiras distintas no trap, Cly G e Lanzin 073 decidiram se unir para valorizar o arrocha e toparam o desafio de misturar elementos do trap com o gênero musical genuinamente baiano. Dando início a essa nova fase de suas carreiras e mostrando que a arte deles não se limita a um único gênero musical, a dupla, que lançou a música 'Arrumei a Mala', explicou o porquê de ter decidido investir no arrocha.

"Crescemos ouvindo arrocha, faz parte da nossa cultura. Então, pensamos: por que não cantar também?", explicou Cly G. "Eu acho que já está surgindo um novo movimento musical. Muita gente que é do trap está regravando nosso beat e fazendo coisas parecidas", acrescentou Lanzin 073, comemorando o sucesso da primeira música de sofrência.

Por fim, os dois revelaram que vão lançar um EP de arrocha explorando temas como desilusão amorosa, traição e romance, que promete trazer algo novo ao inserir os elementos do trap. "Para quem gosta de beber sofrendo, vai ser massa. Vamos colocar os pivetes para arrastar o chifre no asfalto", concluíram, projetando uma carreira de sucesso.