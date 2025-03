"Palco A Tarde FM" destaca a banda Maroon 5 no próximo sábado, 15 - Foto: Divulgação

Sejam dançantes ou românticos, o fato é que os hits lançados pelo Maroon 5 na trajetória de mais de 30 anos da banda norte-americana são inesquecíveis. Um pouco dessa história será o destaque do "Palco A Tarde FM" deste sábado, 15.

O programa vai ao ar às 17h com o show que o grupo comandado por Adam Levine fez no 8Wonder Winter Festival, em 2023. Sucessos como "She Will Be Loved", "Sugar", "Girls Like You" e "Moves Like Jagger" não vão faltar nesse especial para quem é fã da vibe californiana do Maroon 5.

A Rádio A TARDE FM, uma das empresas do Grupo A TARDE, está no ar desde o dia 1º de dezembro de 1983, em 103,9 MHz, mas foi em 2006 que a emissora implantou o perfil de programação adotado até hoje: músicas do pop nacional e internacional e informações jornalísticas de qualidade.