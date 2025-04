Ingressos para Bahia x Corinthians estão disponíveis ao público geral

Torcida do Bahia na Arena Fonte Nova - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia iniciou a venda de ingressos para o público geral para a estreia do Campeonato Brasileiro 2025, quando enfrentará o Corinthians no próximo domingo, 30, às 20h, na Arena Fonte Nova.

A venda para o público geral foi liberada a partir desta sexta-feira, 28, com a possibilidade de compra online a partir das 10h. Já no sábad, 29, os ingressos poderão ser adquiridos tanto pela internet, quanto nas lojas físicas do Bahia, localizadas nos shoppings Bela Vista, Salvador Norte e Multishop Boca do Rio.

No domingo, 30, dia da partida, as vendas continuam pela internet até às 21h. Na Arena Fonte Nova, as bilheteiras estarão abertas de 10h até 21h, sendo distribuídas entre as bilheteiras Sul e Norte para ingressos do Bahia e a bilheteira Leste para ingressos para a torcida visitante.

Desde segunda-feira, 24, os sócios têm prioridade para realizar o check-in. Confira a tabela de valores: