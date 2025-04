Bahia x Corinthians: onde assistir, prováveis escalações e mais

Jean Lucas, do Bahia, e Matheuzinho, do Corinthians - Foto: Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia e Corinthians lutaram até a última rodada na última edição do Campeonato Brasileiro por uma vaga na Copa Libertadores e, desta vez, abrem a campanha das duas equipes no Brasileirão de 2025. Os times entram em campo neste domingo, 30, às 20h, pela estreia na principal competição nacional, na Arena Fonte Nova.

Nesta quinta-feira, 27, o Alvinegro desbancou o rival Palmeiras e conquistou, ao lado do seu torcedor na Neo Química Arena, o título do Campeonato Paulista. O empate sem gols sacramentou a conquista após a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, no Allianz Parque, cenário semelhante ao triunfo do Tricolor no Baianão, que despachou o Vitória e levantou o troféu na última semana.

O Corinthians está invicto há quatro jogos, mas amargou recentemente uma eliminação na 3ª fase da Libertadores, diante do Barcelona de Guayaquil, do Equador, ainda na etapa preliminar. A derrota foi a segunda no ano do clube paulista como visitante e garantiu a classificação do clube para a fase de grupos da Sul-Americana.

Após enfrentar o Ceará e garantir a vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste com o time reserva, o Bahia volta a campo com a 'cavalaria' e, como desfalque, o técnico Rogério Ceni tem apenas o uruguaio Michel Araújo, que foi diagnosticado com uma lesão na região posterior da coxa e deve seguir de fora.

Transmissão:

A partida entre Bahia e Corinthians pela o Campeonato Brasileiro terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe [Ronaldo], Gabriel Xavier [Gilberto], Kanu, Ramos Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Erick Pulga, Ademir e Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Angileri; Raniele, José Martinez, Carrilo, Garro; Memphis Depay [Ángel Romero] e Yuri Alberto. Técnico: Ramon Díaz.