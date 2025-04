Bahia arranca empate heroico contra o Flamengo no Brasileirão Feminino

Mulheres de Aço conseguem empate contra o Flamengo após perderem por 3 a 0 no 1º tempo - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O time feminino do Bahia arrancou um empate heróico contra o Flamengo. Após perderem por 3 a 0 no primeiro tempo, as Mulheres de Aço buscaram o empate diante das cariocas.

A partida foi realizada na tarde desta quinta-feira, 27, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1.

As rubro-negras abriram logo 3 a 0 na etapa inicial. Marcaram para as cariocas a experiente Cristiane aos sete minutos, Laysa ampliou em chute de fora da área aos 32, e Fernandinha aumentou a vantagem no minuto 39.

A reação das Mulheres de Aço no segundo tempo se iniciou logo aos 12 minutos com a zagueira Aila. Cássia sofreu um pênalti que ela mesma cobrou e marcou o segundo tricolor. Aos 30 minutos, Ellen finaliza dentro da área para igualar o marcador.

Nos minutos finais de jogo, quase que o Esquadrão vira o jogo. A artilheira Ellen dominou na grande área e finalizou pra fora desperdiçando a chance.

O técnico Felipe Freitas escalou a equipe com Yanne; Dan, Camila Barbosa (Helô Faria), Tchula e Suellen; Angela, Mari Pires (Ju Oliveira) e Ary (Aila); Cassia, Kaiuska (Ellen) e Wendy (Rhaizza).

O próximo compromisso das Mulheres de Aço no Brasileirão Feminino será na próxima segunda-feira, 31, às 20h, contra o América-MG, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.