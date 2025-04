Marta pode ter retorno à Seleção encaminhado

Marta pode retornar à Seleção em amistosos no Brasil - Foto: FRANCK FIFE

A Seleção Brasileira Feminina se encaminha para a segunda data Fifa do ano com o grupo que se prepara para disputar a Copa América. Os amistosos contra os Estados Unidos estão marcados para os dias 5 e 8 de abril em Los Angeles e San Jose, nos EUA.

A lista das 23 atletas convocadas pelo técnico Arthur Elias foi divulgada na última quarta-feira, 26, não consta com o nome de Marta. Porém essa ausência não é tratada como uma despedida da rainha, visto que o comandante ressalta: “As portas estão super abertas, ela (Marta) sabe disso”. E que ele acha mais interessante tê-la à sua disposição na data Fifa que vai do dia 26 de maio a 3 de junho, onde a Seleção fará jogos no Brasil.

Além disso, o técnico vê esses duelos com os EUA, como uma forma de visitar tanto Marta como outras atletas que jogam na liga norte-americana.

Sobre a lista para a copa américa, Arthur afirma que vai usar as duas datas Filas que restam para definir quem será convocada. Porém, as atletas que vêm sendo chamadas mais vezes, tem mais chances de estarem no grupo definitivo da competição que acontece entre os dias 12 de julho e 2 de agosto, no Equador.