PROJETO SOCIAL Instituto abre inscrições para aulas de judô na rede pública de ensino Parceria viabilizada pela Lei de Incentivo ao Esporte leva iniciação esportiva para três municípios do interior Por Da Redação 28/03/2025 - 10:32 h

Secretária Executiva do Judô Transforma, Clara Argolo, a prefeita de Uibaí: Aidinha, Levi, professor do Instituto e Maicon França, idealizador do projeto - Foto: Divulgação

Fechar

O Instituto Maicon França realiza na próxima semana, de 1º a 4 de abril, a capacitação dos profissionais envolvidos no Projeto Judô Transforma que irão atuar nas cidades de Brotas de Macaúbas, Ibipeba e Uibaí. Nesta sexta-feira, 28, foram concluídas as visitas técnicas nos municípios, com o objetivo de organizar e planejar a estrutura necessária para a implementação do projeto. A parceria viabilizada pela Lei de Incentivo ao Esporte tem o patrocínio da empresa norueguesa do ramo de energia limpa, StatKraft e tem como finalidade oferecer aulas regulares de Judô para crianças e adolescentes, preferencialmente da rede pública de ensino. “Nossa missão é transformar a vida de crianças, jovens e adolescentes por meio do judô, formando verdadeiros campeões, tanto na vida quanto nos tatames”, afirma o ex- atleta da Seleção Brasileira de Judô, Maicon França, presidente e fundador do instituto que leva seu nome.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Cidadão Repórter Contribua para o portal com vídeos, áudios e textos sobre o que está acontecendo em seu bairro ACESSAR