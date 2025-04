Arias celebra título baiano e admite sofrimento por ver final de fora

Arias concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 28 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Após retornar de mais um período com a seleção da Colômbia, o lateral-direito Santiago Arias se reapresentou ao Bahia nesta sexta-feira, 28, e participou das atividades no CT Evaristo de Macedo. Em entrevista coletiva após o treino, o jogador comemorou a conquista do Campeonato Baiano, seu primeiro título pelo Tricolor, mas revelou a dificuldade de ter acompanhado o jogo decisivo de longe.

“Sofri bastante de longe, obviamente acompanhando meus companheiros, mandando as melhores energias. Posso estar aqui ou fora, mas sou Bahia. É difícil ver de fora, mas o mais importante é que conseguimos esse primeiro objetivo na temporada que era o título”, disse Arias, que estava a serviço da seleção colombiana e não pôde estar presente na segunda partida da final.

O lateral foi titular no primeiro jogo da decisão, quando o Bahia venceu o Vitória por 2 a 0 na Arena Fonte Nova, mas precisou se ausentar na volta devido aos compromissos com sua seleção. Mesmo assim, celebrou a conquista e destacou a felicidade de ter ajudado o time na caminhada até a taça.

“Muito importante, muito feliz, tive a oportunidade de jogar a primeira final e sair ganhando de 2×0. Obviamente feliz pela conquista. Foi o que falei no meu aniversário: queria de presente conquistar o primeiro título com o Bahia. E consegui, agora queremos mais”, afirmou o jogador.