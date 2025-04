De volta ao Bahia: Santiago Arias passa data Fifa sem jogar pela Colômbia

Arias foi convocado pela Colômbia, mas não foi utilizado - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Convocado mais uma vez pela seleção colombiana, o lateral-direito Santiago Arias encerrou a primeira data Fifa de 2025 sem entrar em campo. O jogador do Bahia esteve no banco de reservas nas partidas contra Brasil e Paraguai, válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, mas não foi utilizado pelo técnico Néstor Lorenzo.

Desde que chegou ao Bahia, em 2024, Arias tem sido nome constante nas convocações da Colômbia. No entanto, na atual temporada, ele tem enfrentado dificuldades para ganhar sequência. O lateral-direito disputou apenas seis partidas pelo Tricolor em 2025, retomando o ritmo de jogo após uma lesão sofrida ainda na pré-temporada.

Com o fim da data Fifa, o lateral deve voltar a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni em breve, após desfalcar o time no segundo jogo da final do Campeonato Baiano de 2025, mas ainda não deverá ser utilizado para o duelo contra o Ceará, que acontece nesta quarta-feira, 26, em jogo atrasado, válido pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.