Empresário estabelece metas para a carreira de Rogério Ceni

Rogério Ceni ergueu seu primeiro título pelo Bahia no último domingo, 23 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O nome do técnico Rogério Ceni está em alta após a conquista do primeiro título sob o comando do Esporte Clube Bahia. 13º treinador a alcançar a marca de mais de cem jogos com a camisa azul, vermelha e branca, o comandante tricolor foi assunto em entrevista do Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL.

Em programa realizado na semana passada, André Hernan recebeu o empresário André Cury, que cuida da carreira do treinador do Esquadrão. Durante a conversa, o jornalista indaga o gestor a respeito da projeção da carreira de Ceni, questionando sobre o potencial do técnico para assumir a Seleção Brasileira, e a resposta do agente foi clara.

“Com certeza. Inclusive, para mim ele seria o atual treinador da Seleção Brasileira”, afirmou Cury, alegando que a grandeza de Ceni perante aos jogadores é enorme, desmentindo a imagem de que o técnico tem problemas de relação, já que muitas vezes foi apontado como mau gestor de vestiário: “É um rótulo que não é verdade”.

O Éverton Ribeiro está jogando no Bahia por causa do Rogério André Cury - empresário de Rogério Ceni

Ainda durante a entrevista, Cury garantiu que Ceni está pronto, citando o respaldo do treinador com Ferran Soriano, CEO do Manchester City, que já o comparou ao Guardiola, e prosseguiu, afirmando que ele terá uma oportunidade na Europa: "A gente tá trabalhando pra isso, esse é o objetivo”.

Veja o trecho completo da entrevista: