Lesionado ou descartado? Lucho é convocado e nem vai pro banco

Lucho Rodríguez, atacante do Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Convocados para defenderem suas respectivas seleções nacionais nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o uruguaio Lucho Rodríguez e o colombiano Santiago Arias, do Bahia, encerraram a primeira data Fifa do ano sem entrar em campo. A dupla jogou a partida de ida da final do Campeonato Baiano, mas desfalcaram o Tricolor na decisão, que foi marcada pela conquista do 51º título estadual, no Barradão.

Convocado pela quarta vez desde que chegou ao Esquadrão, Luciano Rodríguez somou apenas um minuto dentro de campo pela seleção, na derrota do Uruguai para o Peru, por 1 a 0, em dezembro de 2024. O atleta é umas das principais promessas do futebol uruguaio e ganhou o apelido de "novo Suárez" pela imprensa, em referência ao histórico centroavante. Entretanto, o motivo de Lucho nem ter ido para o banco não foi divulgado pelo Uruguai.

Santi Arias, por outro lado, integrou todas as sete convocações desde que foi contratado pelo Bahia e, embora tenha ficado algumas partidas no banco de reservas, o jogador atuou sete vezes entre 2024 e 2025. Vale mencionar que o lateral-direito possui as Copas do Mundo de 2014 e 2018 no currículo nacional.

Nesta data Fifa, entretanto, Arias integrou o banco de reservas da Colômbia nas partidas contra Brasil e Paraguai, diferentemente do atacante Luciano Rodríguez, que foi relacionado apenas para o primeiro confronto, contra a Argentina. Mesmo distantes, entretanto, os jogadores fizeram publicações nas redes sociais comemorando o título do Baiano.

O uruguaio, inclusive, foi homenageado pelos compatriotas Nicolás Acevedo e Michel Araújo, do Bahia, que comemoraram a conquista no Estádio Manoel Barradas, no último domingo, 23. Confira a publicação do clube:

Agora com o fim da data Fifa, os jogadores voltarão a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni em breve, mas ainda devem ficar de fora do próximo jogo do Bahia, marcado para esta quarta-feira, 26, às 19h, na Arena Fonte Nova, contra o Ceará, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. Para o jogo atrasado, a tendência é que o Tricolor entre em campo com uma equipe mista.