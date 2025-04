Bahia se reapresenta após título e encerra preparação de olho no Ceará

Caio Alexandre, meio-campista do Bahja - Foto: Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

O Bahia se reapresentou, na manhã desta terça-feira, 25, após o título do Campeonato Baiano e, em treino único, já finalizou a preparação para enfrentar o Ceará, em jogo atrasado válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste. A partida acontece nesta quarta-feira, 26, às 19h, na Arena Fonte Nova.

Seguindo o rodízio no elenco que vem sendo utilizado pelo técnico Rogério Ceni, a tendência é que o Tricolor enfrente o clube cearense com um time misto, semelhante ao que iniciou e venceu o CSA, por 2 a 1, pela sexta rodada do torneio regional. Vale mencionar que o Bahia também estreia pelo Campeonato Brasileiro neste fim de semana.

No CT Evaristo de Macedo, o elenco realizou um exercício de troca de passes em campo reduzido, em que equipe que ficava mais tempo sem errar marcava pontos na dinâmica. Um trabalho tático e outro técnico também foram realizados visando o confronto diante do Ceará.

Líder do Grupo B da Copa do Nordeste com dois jogos a menos, o Tricolor pode garantir sua vaga nas quartas de final da competição caso vença o clube cearense nesta quarta-feira. Com dez pontos em quatro jogos, o Tricolor ainda enfrenta o Confiança-SE, em mais um duelo atrasado, e o Náutico pela 1ª fase da competição.