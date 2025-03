Camisa do Bahia - Foto: Arquivo Pessoal

Mais um título para uma galeria repleta de taças, principalmente, quando falamos do estadual, são 51 conquistas.

Como é bonito ver o povo feliz, mesmo com tanta dificuldade que a vida neste país apresenta, como é bonito apreciar essa energia que contagia a cidade, uma cidade que é tricolorida, de corpo, alma e espírito.

Hoje, o "bom dia" é diferente, começando pelo porteiro, aquele que é da resenha, passando pelo motorista do busu, que vai trabalhar com o manto sagrado, a tia do cafezinho, que vai passar o melhor café do mundo, a coroa do salgado, que vai vender sua guia em 5 minutos, com um sorriso gigante, o guardador do carro, que vai te abordar, "e aí Bahia? Ontem foi só alegria, pai".

Este é o espírito de uma cidade que pulsa alegria quando seu time do coração vence, conquista.

Isso é amor que alimenta, amor pelo azul, vermelho e branco, amor por este clube, porque hoje, a Bahia é o Bahia.