Dorival assume culpa na goleada e vê derrota como "marcante"

Seleção foi superada pela Argentina em Buenos Aires - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A Seleção Brasileira sofreu uma dura derrota por 4 a 1 para a Argentina, na noite desta terça-feira, 25, no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O revés deixou o Brasil na quarta colocação das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com 21 pontos. Após a partida, o técnico Dorival Júnior concedeu entrevista coletiva e reconheceu o desempenho abaixo da equipe.

O treinador destacou que a Seleção não conseguiu colocar em prática o que foi planejado e classificou o resultado como um marco negativo: “Foi uma derrota marcante. Temos que reconhecer isso. Sei do tamanho. Havia uma expectativa diferente”, afirmou Dorival.

O comandante da Amarelinha também assumiu a responsabilidade pelo desempenho do time e ressaltou que a Argentina soube impor seu jogo, enquanto o Brasil teve dificuldades para reagir.

“Eu nunca fujo de minhas responsabilidades. Tenho consciência de tudo que vinha sendo desenvolvido. Tudo aquilo que programamos para a partida de hoje acabou não acontecendo. Tenho que reconhecer o desenvolvimento da equipe adversária, que merecidamente fez o resultado. E nós não tivemos nenhum poder de reação, mesmo após o 2 a 1. Pra todos nós é muito difícil e muito complicado tentar explicar uma situação como essa”, analisou.

Dorival ainda destacou que o início da partida foi determinante para o desfecho do jogo. O gol argentino logo aos três minutos, segundo ele, afetou o plano tático da Seleção, que pretendia pressionar a saída de bola dos donos da casa.

“O gol logo no início nos criou uma dificuldade ainda maior e logo em seguida saiu o 2 a 0. Ainda assim buscamos o gol, mas as dificuldades ao longo do jogo se repetiram, mesmo com as alterações nós não conseguimos impor tudo aquilo que queríamos", garantiu o treinador.