Após vexame contra a Argentina, Dorival defende Ednaldo Rodrigues

Dorival Jr disse que derrota para a Argentina machucou bastante - Foto: LUIS ROBAYO | AFP

Após sofrer uma goleada diante da Argentina por 4 a 1, o técnico da seleção brasileira, Dorival Jr, saiu em defesa do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, durante entrevista coletiva na terça-feira, 25. Para Dorival, "toda condição" tem sido dada aos jogadores e comissão técnica.

"Independentemente da derrota de hoje, eu seria muito desleal se falasse qualquer coisa a respeito do presidente da CBF. Em momento nenhum ele deixou de estar presente, sempre chegou nas partidas, nos locais que nós tivemos, teve agora esse processo eletivo. Em momento nenhum faltou, em sentido geral, com a sua presença ou qualquer situação que necessitáveis. Toda condição vem sendo dada para nós. Eu seria extremamente desonesto se eu apontasse algo nisso tudo", pontuou o treinador.

Ednaldo decidiu focar no processo eleitoral e não acompanhou a Seleção antes dos duelos com Colômbia, na última quinta-feira, 20, e Argentina, na terça, 25. Apesar de estar presente nas partidas no Mané Garrincha, em Brasília, e Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Ednaldo não acompanhou o grupo na apresentação, na preparação ou nos dias entre os jogos.

Sobre a derrota, o treinador disse ser algo que machuca bastante, além de salientar que o Brasil não conseguiu chegar perto do nivel de futebol apresentado pela Argentina. "É natural que um resultado como esse nos machuque muito. É um sentimento que todos temos (...) É uma derrota marcante" afirmou.

"O gol no início nos gerou ainda mais dificuldades e em seguida veio o 2 a 0 (…) procuramos o gol, mas as dificuldades se repetiram ao longo do jogo. Em nenhum momento conseguimos impor o que queríamos", lamentou.

A Argentina, já classificada com 31 pontos, ficou longe do Brasil que tem os mesmos pontos de Uruguai e Paraguai, todos com 21, atrás do Equador, segundo colocado com 23.