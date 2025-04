Brasil sofre vexame histórico e é goleado pela Argentina

Seleção Brasileira saiu derrotada por 4 a 1 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na noite desta terça-feira, 25, o Brasil protagonizou um vexame histórico nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira foi goleada pela Argentina por 4 a 1, em partida válida pela 14ª rodada da competição, no Monumental, em Buenos Aires. O jogo começou com os argentinos dominando desde os primeiros instantes e, logo aos 6 minutos, Julian Álvarez abriu o placar.

A partir daí, o Brasil não conseguiu se encontrar no jogo, e a Argentina ampliou ainda mais o marcador. Enzo Fernandez, Mac Allister e Giovanni Simeone foram os responsáveis pelos outros gols da albiceleste. Ainda no primeiro tempo, Matheus Cunha diminuir balançando as redes, mas a postura da equipe não mudou para melhor.

O resultado marcou o segundo revés de Dorival Júnior como técnico da Seleção Brasileira. Desde que chegou ao comando da Canarinha, a equipe somou sete vitórias, sete empates e duas derrotas em 16 partidas.

Com a derrota, o Brasil permaneceu na quarta posição da tabela, com 21 pontos, e viu a Argentina disparar na liderança com 31 pontos, agora com uma distância confortável de 8 pontos em relação ao segundo colocado.

O próximo desafio da seleção brasileira será em junho, quando enfrentará o Equador e o Paraguai em dois jogos decisivos. Já a Argentina se prepara para duelos contra o Chile e a Colômbia.