Capitão Marquinhos cobra reação da Seleção após goleada

Marquinhos é um dos jogadores mais experientes da Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira sofreu uma dura derrota por 4 a 1 para a Argentina, nesta terça-feira, 25, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O revés deixou o Brasil com 21 pontos na tabela, ocupando a quarta colocação na competição.

Após a partida, o zagueiro Marquinhos, capitão da equipe, comentou sobre o resultado e destacou a necessidade de evolução para os próximos desafios. Com 97 jogos pela Seleção, o defensor reconheceu a superioridade dos argentinos no confronto e enfatizou a importância do trabalho para reverter o momento.

“Depois do jogo é até difícil falar. É uma derrota que dói muito, principalmente em um clássico como esse dentro da casa deles. Começamos o jogo muito abaixo daquilo que a gente pode fazer e eles vêm numa rotação de confiança, souberam jogar de uma maneira muito inteligente. Sabemos que o torcedor está triste com essa derrota, mas vamos levantar a cabeça trabalhando. Com a força do nosso grupo, com o nosso trabalho, a gente vai sobressair nesse momento difícil”, afirmou o camisa 4.

Marquinhos, que já viveu diferentes momentos com a Seleção ao longo de suas 126 convocações, ressaltou que não há soluções imediatas no futebol e que a equipe precisa construir sua recuperação com paciência e dedicação.

“No futebol não existe uma fórmula secreta em que você vai fazer uma escolha e vai dar certo. São momentos, momentos dos jogadores e momentos do treinador também. Daqui pra frente a gente tem que fazer muito melhor pra sair dessa situação. Agora temos que ter humildade pra saber que não estamos no nosso melhor e é com tranquilidade que a gente vai conseguir tirar nossas cartas da manga. Cada um chamar sua responsabilidade para si, saber o que pode fazer melhor e sair dessa situação juntos”, completou.