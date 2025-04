Ronaldo é apresentado ao Bahia e cita Rogério Ceni como referência

Goleiro foi apresentado na manhã desta quarta-feira, 26 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O goleiro Ronaldo foi oficialmente apresentado como jogador do Bahia nesta quarta-feira, 26, na Arena Fonte Nova, horas antes da partida contra o Ceará, pelo atraso da 4ª rodada da Copa do Nordeste. Contratado em fevereiro, o arqueiro já fez sua estreia com a camisa tricolor contra o CSA, pelo Nordestão, mas foi apenas hoje que teve sua primeira entrevista coletiva como jogador do Esquadrão.

Em sua fala, Ronaldo destacou o quanto evoluiu ao longo dos anos e como a experiência acumulada contribui para sua preparação atual: "Volto um cara muito mais experiente, mais preparado e com mais bagagem. Isso foi importantíssimo para mim. Sou muito mais cascudo hoje, pego as experiências boas e as ruins tento administrar para corrigir os erros".

O goleiro também fez questão de enaltecer o trabalho do técnico Rogério Ceni, a quem considera uma grande referência no futebol brasileiro.

“Me sinto muito honrado de fazer parte desse grupo e dessa equipe gigante. Sobre o Ceni, quem acompanhou o futebol brasileiro tem ele como referência, não só dentro de campo, mas também fora, como um cara ímpar, que nunca se envolveu em polêmicas. Me sinto privilegiado de estar convivendo e aprendendo com ele", declarou o goleiro.

O jogador também falou sobre o ambiente do elenco e a importância de manter o respeito e a união no grupo. "O importante é o respeito no dia a dia. Se todos estiverem bem, é muito importante para o Bahia, porque o calendário é extenso. O Rogério já falou que todos vão jogar. Um goleiro bem puxa o outro para cima", completou Ronaldo, que chega com a missão de contribuir para o sucesso da equipe na temporada.