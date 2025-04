Bahia x Ceará: onde assistir, prováveis escalações e mais

Ceará e Bahia pela Copa do Nordeste de 2024 - Foto: Tiago Caldas /EC Bahia

Bahia e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 19h, na Arena Fonte Nova, em um duelo atrasado da quarta rodada da Copa do Nordeste. A partida vale a liderança do Grupo B, com as duas equipes somando 10 pontos na tabela. Contudo, o Tricolor baiano tem um jogo a menos, o que pode ser determinante na luta pela ponta da classificação.

O Bahia chega motivado após conquistar o título baiano sobre o Vitória no último domingo, 23, mantendo uma sequência invicta de seis jogos. Em caso de vitória, o Esquadrão de Aço garante classificação antecipada para as quartas de final do torneio regional. Contudo, Rogério Ceni, ciente da importância da estreia no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians no próximo domingo, 30, e devido a intensa carga de jogos, optou por poupar os principais jogadores. A tendência é que o técnico utilize uma equipe alternativa, semelhante à que derrotou o CSA na última rodada da Copa do Nordeste.

Do outro lado, o Ceará também vive um bom momento, tendo conquistado o Campeonato Cearense de forma invicta, com sua segunda taça consecutiva. Apesar de apenas uma derrota na temporada até agora, o Vovô chega ao duelo com o Bahia desgastado pela sequência de decisões, incluindo as finais do estadual e da Copa do Brasil. O time terá desfalques, o que pode resultar em uma formação modificada para a partida, mas o Ceará não abre mão de brigar pela liderança do grupo.

Transmissão

Onde assisitir: Premiere.

Prováveis Escalações

Bahia: Ronaldo [Danilo Fernandes]; Gilberto, David Duarte, Rezende e Iago Borduchi; Acevedo, Erick, Rodrigo Nestor e Cauly; Kayky e Willian José [Tiago]. Técnico: Rogério Ceni

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nícolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Aylon. Técnico: Léo Condé

Ficha Técnica

Bahia x Ceará

4ª rodada da Copa do Nordeste

Data: Quarta-feira, 26 de março de 2025.

Horário: 19h (horário de Brasília).

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA).

Transmissão: Premiere.