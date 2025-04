Bahia x Ceará: 30 mil torcedores estão confirmados na Fonte Nova

Torcida tricolor vai encher a Fonte Nova na entregas das faixas de campeão baiano contra o Ceará - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Ainda eufórico com a conquista do 51º título baiano diante do arquirrival Vitória, o Bahia volta as atenções para a Copa do Nordeste.

O Esquadrão recebe o Ceará nesta quarta-feira, 26, às 19h, na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado da 4ª rodada da Lampions League. A partida marcará a entrega das faixas aos campeões estaduais de 2025.

Para a festa ficar completa, a fiel torcida vai comparecer em bom número à Fonte do futebol. Já são quase 30 mil torcedores confirmados através das vendas dos ingressos e dos check-ins realizados pelos sócios torcedores do Esquadrão.

A fiel torcida tricolor pode comprar as entradas nas bilheterias da Fonte Nova que estarão abertas.

As vendas seguem também via internet através do site da Arena Fonte Nova e também na plataforma ingresse.

Confira os valores dos ingressos para cada setor da Arena Fonte Nova: