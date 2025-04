Bahia retorna aos treinos focado na estreia contra o Corinthians

Esquadrão retornou aos treinos nesta sexta-feira, 28 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Após vencer o Ceará e garantir vaga na próxima fase da Copa do Nordeste, o elenco do Bahia voltou aos treinos nesta sexta-feira, 28, no CT Evaristo de Macedo, já mirando a estreia no Campeonato Brasileiro. O Tricolor encara o Corinthians no domingo, 30, às 20h, na Arena Fonte Nova.

As atividades do dia começaram no auditório, onde os jogadores acompanharam uma palestra da CBF sobre a arbitragem no Brasileirão. Em seguida, o grupo realizou um trabalho de força na academia, dividido em diferentes estações.

Já no campo 2, a comissão técnica comandou um treino técnico em espaço reduzido, com foco em troca de passes e finalizações. Depois, houve um trabalho tático, inicialmente em campo aberto e, posteriormente, com limitação de espaço e a utilização de quatro traves.

Enquanto isso, o meia Michel Araújo seguiu em tratamento no departamento médico. O lateral Santiago Arias participou integralmente das atividades desta sexta-feira após convocação para seleção colombiana.