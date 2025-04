Bahia vence Ceará, garante liderança e vaga no mata-mata do Nordestão

Jogadores comemorando gol do Bahia - Foto: Divulgação | ecbAHIA

Jogando com a equipe reserva, o Bahia venceu o Ceará por 3 a 2, na noite desta quarta-feira, 26, na Arena Fonte Nova, em partida atrasada válida pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. Com o triunfo, o Tricolor garantiu a classificação antecipada para as quartas de final da competição, com duas rodadas de antecedência.

O Esquadrão de Aço começou avassalador e abriu 3 a 0 no placar, com gols de Lucho Rodríguez e Erick, que balançou as redes duas vezes. No entanto, o Ceará reagiu e diminuiu a vantagem com Fernandinho e Galeano.

Com o resultado, o Tricolor assumiu a liderança do Grupo B com 13 pontos em cinco jogos e sacramentou matematicamente a classificação para a fase mata-mata. O clube ainda enfrentará o Náutico, em jogo ainda sem data definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e o Confiança-SE, em partida atrasada válida pela 5ª rodada.

Agora, o foco do Esquadrão se volta para a estreia no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, 30, às 20h, a equipe comandada por Rogério Ceni encara o Corinthians, em casa, pela primeira rodada da Série A. Na sequência, na quinta-feira, 3, o Tricolor faz sua primeira partida na fase de grupos da Copa Libertadores, recebendo o Internacional na Arena Fonte Nova.