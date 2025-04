Bahia e Ceará trocam faixas de campeões antes de jogo pelo Nordestão

Bahia e Cearé foram campeões estaduais em 2025 - Foto: Reprodução | Redes Socias (@netoecbtv)

Uma ação inusitada chamou a atenção minutos antes do jogo entre Bahia e Ceará, na Arena Fonte Nova. Após conquistarem os títulos do Campeonato Baiano e Cearense, respectivamente, os times trocaram faixas de campeões estaduais após a execução do hino nacional. A bola rolou às 19h e vale a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste.

O confronto, válido pela quarta rodada da competição, marca a volta dos clubes após conquistarem os torneios estaduais contra os seus maiores rivais. Assim como o Bahia, que desbancou o Vitória, o clube cearense também levantou um troféu no último final de semana, empatando em 1 a 1 com o Fortaleza e conquistando o título após vencer a partida de ida por 2 a 0, cenário idêntico ao do Esquadrão de Aço.

Confira: