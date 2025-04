Campeão do Super Mundial de Clubes poderá receber quantia exorbitante

ampeão do Mundial de Clubes poderá receber mais de R$ 700 milhões - Foto: ANNA MONEYMAKERGETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP

A Fifa anunciou, nesta quarta-feira, 26, que o campeão da primeira edição do novo Super Mundial de Clubes, programado para ocorrer entre 14 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos, pode embolsar até US$ 125 milhões (cerca de R$ 712,3 milhões na cotação atual).

A premiação total da competição será de US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5,6 bilhões), conforme já havia sido divulgado pela entidade no início de março. Desse montante, US$ 525 milhões (R$ 2,9 bilhões) serão destinados aos clubes apenas por participarem do torneio, enquanto US$ 475 milhões (R$ 2,7 bilhões) serão distribuídos conforme o desempenho esportivo ao longo da disputa.

A distribuição dos valores varia de acordo com o continente. As equipes europeias, que compõem a maior parcela dos participantes, receberão entre US$ 12,81 milhões (R$ 73 milhões) e US$ 38,19 milhões (R$ 217,62 milhões), com os valores exatos sendo definidos por critérios esportivos e comerciais.

Os representantes da América do Sul terão direito a US$ 15,21 milhões (R$ 86,67 milhões) cada, enquanto os clubes da América do Norte, América Central, Caribe, Ásia e África ficarão com US$ 9,55 milhões (R$ 54,42 milhões). Já o Auckland City, representante da Oceania, receberá US$ 3,58 milhões (R$ 20,40 milhões).

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, destacou o ineditismo do modelo de distribuição da premiação. “O modelo de distribuição representa a maior premiação já destinada a uma competição que inclui uma fase de grupos e uma fase de eliminação direta”, afirmou Infantino no comunicado oficial da entidade.

Além das premiações para os clubes, a Fifa anunciou a criação de um programa de solidariedade que distribuirá um montante adicional de US$ 250 milhões (R$ 1,4 bilhão) para o fomento do futebol ao redor do mundo. Infantino ressaltou ainda que “todas as receitas [do torneio] serão revertidas para o futebol de clubes” e garantiu que as reservas da entidade destinadas ao desenvolvimento do futebol em suas 211 associações-membro não serão utilizadas na organização do torneio.