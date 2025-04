Galvão Bueno detona seleção e Dorival após vexame contra Argentina

Galvão Bueno faz duas críticas a fraca atuação do Brasil diante da Argentina - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A goleada sofrida pela Seleção Brasileira diante da Argentina por 4 a 1 deixou a torcida brasileira revoltada. Os hermanos marcaram com Júlian Alvarez, Enzo Fernandez, Mac Allister e Giovanni Simeone. O jogo era válido pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Quem ficou chateado com a atuação do Brasil no Monumental de Nuñez foi o locutor esportivo Galvão Bueno, que teceu duras críticas tanto ao time verde e amarelo quanto ao treinador Dorival Jr.

O comunicador iniciou o texto em sua publicação no Instagram sem poupar o time verde e amarelo: "Vergonhoso. Um desastre. Hora de recomeçar".

Na sequência, elogiou a postura e o desempenho dos atuais campeões mundiais. Galvão afirma que esta foi a pior formação da seleção brasileira após o vexatório 7 a 1 contra a Alemanha na Copa de 2014.

"Transmiti mais de 40 anos de seleção brasileira. Nunca vi a seleção jogar tão mal", afirmou. Desde 2019, a seleção brasileira não vence o maior rival sul-americano e, a partida desta terça-feira, foi a primeira em que o Brasil conseguiu marcar, também desde a semifinal da Copa América daquele ano."De um lado, uma belíssima seleção de futebol. Do outro, o pior time brasileiro desde o 7 a 1 contra a Alemanha. Estamos aí a um ano da Copa do Mundo. Não gosto de pedir cabeça de técnico, não gosto, sempre gostei do trabalho do Dorival. Mas não dá para continuar assim", comentou.

"Do outro lado, desculpa, Dorival. Eu não gosto de pedir cabeça de técnico, mas do outro lado, era um time que parecia um bando. Juntando um jogador dali, com outro jogador daqui, com outro daqui, com outro de lá e sem fazer nada. Meio-campo mais uma vez e, fora o Gerson que joga no Flamengo, todos os jogadores de meio-campo de time do Brasil eles jogam em times pequenos ou médios, isso nunca aconteceu na história do futebol brasileiro", concluiu a crônica.

