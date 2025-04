Inversão de papéis? Argentina responde em campo e ignora provocação

Argentina venceu o Brasil por 4 a 1 nesta terça-feira, 25 - Foto: LUIS ROBAYO / AFP

Os jogadores da Seleção Argentina se manifestaram de forma incisiva após as polêmicas declarações de Raphinha, atacante do Brasil, que prometeu dar "uma porrada" nos adversários argentinos antes do clássico das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que foi disputado nesta terça-feira, 25, no Estádio Monumental de Ñunez, terminando 4 a 1 para a Albiceleste.

No entanto, ao contrário do que muitos esperavam, os "Hermanos" adotaram uma postura bem diferente da tradicionalmente vista nos embates contra o Brasil: ao invés de revidar as provocações, a Argentina respondeu dentro de campo.

Leandro Paredes, meio-campista argentino, resumiu bem o espírito da equipe: "Conversamos em campo. Já aconteceu com a gente na Copa do Mundo, nas Eliminatórias, e seguimos em frente. Não precisamos conversar antes, principalmente quando não temos tempo para mostrar em campo".

O discurso foi ecoado por outros jogadores, como Julián Álvarez, autor do primeiro gol argentino, que destacou o caráter histórico da vitória: "Fizemos um jogão. Obviamente, [as declarações] acrescentam tempero a uma partida como esta.

Com humildade, fizemos um grande jogo e demos um baile" Julián Álvarez - atacante argentino

Alexis Mac Allister, responsável pelo terceiro gol, também não poupou palavras: "É uma pena o que Raphinha disse, mas o que importa é o que acontece em campo".

Já Rodrigo De Paul, volante argentino, foi enfático em sua resposta, destacando o respeito pela Seleção Brasileira, mas também lembrando que a Albiceleste nunca desrespeita adversários em campo.

"Nunca desrespeitamos ninguém, embora em todos esses anos tenham nos desrespeitado muito. Esta seleção é muito grande, embora alguns queiram diminui-la. Peço que nos respeitem", afirmou De Paul.

O técnico Lionel Scaloni, por sua vez, preferiu não focar nas declarações pré-jogo de Raphinha. Em coletiva de imprensa, ele enfatizou que "não há necessidade de se fazer declarações para a partida ser assim" e afirmou que a sua equipe "jogaria do mesmo jeito, com ou sem declarações".

Scaloni também se mostrou compreensivo com o atacante brasileiro, desculpando-se por ele, já que acreditava que Raphinha não havia agido de forma intencional.