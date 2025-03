A Romário, Raphinha polemiza sobre Argentina: "Porrada neles"

Romário entrevista o atacante Raphinha - Foto: Reprodução Rede Social

O atacante do Barcelona e da Seleção Brasileira, Raphinha, em entrevista ao ex-jogador Romário, foi enfático ao ser perguntado se daria “porrada” nos argentinos, ele respondeu que sim e ainda prometeu marcar um gol. Brasil e Argentina se enfrentam em Buenos Aires pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Ao programa Romário TV, Rapinha foi perguntado: “Jogar contra a Argentina, nosso maior rival, e agora sem Messi - graças a Deus -, porrada neles?”, perguntou o baixinho. Raphinha responde: “Porrada neles. Sem dúvida. No campo ou fora se tiver que ser. Porrada neles”, afirmou.

Romário ainda completou: “Gostei, é isso aí. Em argentino tem que bater mesmo, doído, porque eles são foda”. O baixinho perguntou também se o camisa 11 do Barcelona irá fazer um gol na partida.

“Vou”, disse Rapinha. Romário retrucou: “Com tudo?”. “Com tudo”, garantiu o atacante. “Foda-se eles?”, questionou o Romário. “Foda-se eles”, garantiu o jogador do Barça.

No último treino da Seleção Brasileira com Dorival Júnior, Raphinha estava entre os titulares e deve começar a partida entre os 11 iniciais. A Argentina é a atual líder da tabela das Eliminatórias, enquanto o Brasil ocupa a terceira posição.

Estatísticas

Brasil e Argentina se enfrentaram em 26 partidas desde 2001, com 12 vitórias brasileiras, nove triunfos argentinos e apenas cinco empates. O Brasil marcou 40 gols no período, enquanto a Argentina fez 24.

A seleção argentina não vence o Brasil jogando como mandante pelas Eliminatórias desde 2005, quando fez 3 a 1 com gols de Hernán Crespo (duas vezes) e Riquelme. Roberto Carlos marcou para o Brasil. De lá para cá, foram três confrontos, com dois empates e uma vitória brasileira.

A última partida da seleção brasileira diante da Argentina na casa do rival foi em 2023, em duelo das Eliminatórias. Na ocasião, as seleções se enfrentaram no Estádio del Bicentenario, em San Juan. A partida terminou sem gols.