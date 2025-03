CBF divulga novos convocados para duelo contra Argentina

Beraldo, João Gomes, Éderson e Weverton são convocados para suprir ausências contra Argentina - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Após vencer a Colômbia por 2 a 1, nesta quinta-feira, 20, a Seleção Brasileira de futebol se viu com quatro desfalques para enfrentar a Argentina, na terça-feira 25. Com isso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) convocou quatro novos atletas.

As ausências serão do zagueiro Gabriel Magalhães e do meio campista Bruno Guimarães que foram suspensos por receberem o terceiro cartão amarelo, além do volante Gerson e o goleiro Alisson que saíram de jogo lesionados.

Para suprir essas vagas, a equipe treinada por Dorival Jr. convocou o zagueiro Beraldo, do PSG, os meio-campistas João Gomes, do Wolverhampton, e Éderson, da Atalanta, e o goleiro Weverton, do Palmeiras, para o clássico contra a Argentina.

A partida contra os hermanos acontece na próxima terça-feira, 25, às 21h no horário de Brasília, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.