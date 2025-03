Dorival exalta evolução do Brasil e projeta duelo contra Argentina

O técnico Dorival Júnior destacou a evolução da Seleção Brasileira ao longo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

O técnico Dorival Júnior destacou a evolução da Seleção Brasileira ao longo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e afirmou que o desempenho na vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, na última quinta-feira, 20, reforça sua confiança de que a equipe chegará forte ao Mundial. O treinador elogiou a intensidade demonstrada no confronto disputado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

"Eu acho que, primeiro, foi uma vitória muito importante pelo momento e pela situação, mas, acima de tudo, pelo processo que vem melhorando a cada momento. Temos acompanhado essa evolução e fortalecido tudo o que os jogadores estão realizando. O caminho não é o ideal, mas estamos caminhando para uma melhora considerável a cada rodada. Enfrentamos um time muito difícil e organizado", afirmou Dorival.

Apesar da satisfação com a atuação diante da Colômbia, o treinador lamentou os pontos desperdiçados em rodadas anteriores. Para ele, o equilíbrio no futebol sul-americano tem sido cada vez mais evidente nos últimos anos.

"Procuro olhar pra frente. Se temos que lamentar, são os resultados anteriores, pois merecíamos vencer e não conseguimos. A equipe vem evoluindo, vem melhorando, e eu tenho dito isso. As Eliminatórias, com exceção das etapas com o Tite, nunca foram tranquilas. Sempre foram bem complicadas, me lembro de classificações decididas nas últimas rodadas. Uma delas em Porto Alegre, num jogo memorável. O futebol sul-americano evoluiu, as disputas são muito grandes. Olhamos a qualidade do time colombiano e temos que valorizar nossa vitória", ressaltou.

Agora, o foco da Seleção está no duelo contra a Argentina, líder das Eliminatórias, na próxima terça-feira, 25, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Dorival Júnior terá dificuldades para escalar a equipe, pois Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães estão suspensos pelo segundo cartão amarelo. Além disso, Gerson, que sentiu um desconforto muscular, e Alisson, substituído após um choque de cabeça, são dúvidas.

Dorival alertou para as dificuldades do próximo compromisso e destacou as qualidades do adversário: "A seleção da Argentina joga e não deixa jogar. É um meio-campo muito habilidoso, de forte combate, totalmente ambientado e adaptado, que joga junto há quase duas temporadas. Temos que competir ao extremo, entender as dificuldades e ter uma leitura completa da seleção argentina. Precisamos passar todas as informações necessárias aos jogadores para que possamos fazer um grande jogo".