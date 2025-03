Ronaldo aponta motivo de Ancelloti não treinar a Seleção Brasileira

Ronaldo Fenômeno disse os motivos de Carlo Ancelloti não ter assumido o comando da Seleção Brasileira - Foto: Reprodução / Youtube / Charla Podcast

O ex-atacante Ronaldo, amigo pessoal do treinador Carlo Ancelotti, revelou a razão do italiano não assumir o comando da Seleção Brasileira. Em entrevista ao "Charla Podcast", o Fenômeno afirmou que a negociação estava encaminhada, contudo o Real Madrid optou por não liberá-lo.

O pentacampeão mundial em 2002 afirmou que ajudou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, nos contatos com o profissional e que ele queria vir comandar o time verde e amarelo.

"Eu também teria esperado o Ancelotti como ele (Ednaldo) fez. A gente conversou na época e eu sugeri ao Ednaldo de esperar pelo Ancelotti. O Real Madrid não liberou, ele queria vir. Não foi fantasia, eu ajudei no processo, conversando com o Ancelotti. O Ednaldo me pediu ajuda e eu ajudei ele nesse processo. Mas não teve negociação porque não teve liberação do Real Madrid", revelou Ronaldo.

Quando surgiu o interesse da Seleção Brasileira em contar com Ancelloti, o treinador tinha vínculo com o clube Merengue até junho de 2024, prazo que a CBF esperou para que ele assumisse o comando técnico do time canarinho.

Todavia, em dezembro de 2023, o italiano renovou com o Real até 2026. Com isso, Fernando Diniz assumiu a Seleção de forma interina e foi demitido meses depois. Na sequência, Dorival Jr foi confirmado como novo técnico.

Em sua segunda passagem no Real Madrid, Carlo Ancelloti está na equipe desde 2021. Pelo clube Merengue, Ancelotti conquistou 15 títulos: três Champions League, dois Mundiais de Clubes da Fifa, três Supertaças Europeias, dois Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei e três Supercopas da Espanha.