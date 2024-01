Ancelotti frustra Seleção Brasileira e renova com Real Madrid até 2026 | A TARDE

Nos planos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a Seleção Brasileira em 2024, o técnico Carlo Ancelotti chegou a um acordo com o Real Madrid para renovação contratual até junho de 2026. A "bomba" foi divulgada pelo próprio clube na manhã desta sexta-feira, 29.

Segundo informações do site espanhol Relevo, Real Madrid e o técnico italiano acertaram os termos da renovação antes das férias de fim de ano, eliminando todas as possibilidades de Carlo Ancelotti assumir o comando da Seleção Brasileira nos próximos dois anos.

O objetivo da diretoria do Real Madrid é proporcionar estabilidade, confiança e tranquilidade na reta final de temporada, afastando qualquer rumor sobre o futuro do treinador. Além dos bons resultados dentro de campo, o clube espanhol valorizou a gestão do elenco por Ancelotti. O italiano sempre andou de mãos dadas com o clube.

Confira a nota oficial do Real Madrid na íntegra:

Real Madrid e Carlo Ancelotti concordaram em estender o contrato do treinador até 30 de junho de 2026.

Em suas cinco temporadas como técnico do Real Madrid, ele conquistou 10 títulos: 2 Champions League, 2 Mundiais de Clubes, 2 Supercopas da Europa, 1 LaLiga, 2 Copa do Rei e 1 Supercopa da Espanha.

Carlo Ancelotti é o único treinador a ter vencido 4 Champions League e o que mais vitórias alcançou na história desta competição (118), sendo também o primeiro treinador a vencer todas as cinco principais ligas da Europa (Itália, Inglaterra, França, Alemanha e Espanha).