Carpini relembra evolução de 2024 e nega alerta: "só a 1ª rodada"

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O Vitória estreou com derrota no Campeonato Brasileiro após o revés contra Juventude, por 2 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Apesar do resultado, o técnico Thiago Carpini reforçou que ainda é cedo para tirar conclusões sobre a campanha no Brasileirão, usando a temporada passada como exemplo para projetar uma evolução do Rubro-Negro na competição.

"Não funcionou muito da maneira que nós imaginávamos, não só pelo resultado, mas pela ideia de jogo, apesar de não ter sido de todo ruim. O primeiro gol que a gente toma veio de uma bola longa e mais de uma jogada individual do que uma jogada trabalhada do adversário. Não tinhamos tanta efetividade, mas controlávamos as ações do jogo, dentro do que a gente trabalhou isso funcionou, mas foram poucas chances criadas, de volume ofensivo, um jogo muito igual", avaliou o comandante.

Thiago Carpini lamentou o segundo gol sofrido logo no início da segunda etapa, o que, segundo ele, "mudou o panorama do jogo".

"Quando a gente vai para o intervalo, faz aquelas mudanças e toma outro gol com menos de dez minutos, acaba mudando todo o panorama da partida, mas enfim. Foram erros que não podemos ter nesse nível de competição, mas teve coisas boas a serem potencializadas e coisas para a gente ajustar", concluiu.

Apesar do resultado negativo, o treinador não entrou em pânico e buscou manter a perspectiva positiva, utilizando 2024 como exemplo de melhora para o Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro. Questionado sobre a sequência de Sul-Americana e adversários como Flamengo e Atlético-MG pelo Brasileirão, Carpini destacou que é "só a primeira rodada" para tirar conclusões.

"Todo jogo é difícil na Série A, o Juventude aqui no Jaconi também é complicado, todo adversário tem os seus méritos, assim como o Vitória tem os seus. Acho que é muito cedo a gente trazer a tona isso, foi só a primeira rodada, jogando fora de casa, claro que não funcionou e não foi um bom jogo, mas vale ressaltar que o início foi ruim e o final foi muito bom no ano passado. Estamos muito chatetados com o que a equipe apresentou e temos na quarta-feira a possibilidade de fazer diferente e dar uma reposta positiva. Com o início do ano passado, prefiro ficar com o final, com as coisas boas", comentou.

Há três jogos consecutivos sem vencer, o Vitória agora busca a virada de chave na temporada contra a Universidade Católica, do Equador, na próxima quarta-feira, 2, às 21h30, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão.