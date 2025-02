Bahia Associação anuncia a criação de time de basquete 3×3

Elenco de basquete 3x3 do Bahia - Foto: Divulgação | EC Bahia Associação

O Esporte Clube Bahia Associação confirmou que terá uma equipe de basquete 3x3, modalidade olímpica derivada do basquete tradicional. O projeto foi apresentado pela Diretoria Executiva do clube na reunião extraordinária do Conselho Deliberativo e foi aprovado para participar nos Campeonatos Baiano e Brasileiro Interclubes, além do Circuito Nacional CBB.

O Esquadrão estreia neste sábado, 15, às 16h, contra o Itatim Lizards-BA, pela 1ª etapa do Campeonato Baiano. O estadual faz parte da 3ª edição do Verão Costa a Costa, no Parque dos Ventos, no bairro da Boca do Rio, em Salvador, com entrada gratuita. Ainda como parte do evento, neste domingo, 16, às 15h, o Bahia volta a quadra para a disputa do Superfour, uma espécie de quadrangular com equipes como Botafogo-RJ, Paris Saint-Germain-FRA e Vitória.

“A modalidade dialoga bem com a cultura soteropolitana, o que nos faz acreditar na adesão da torcida e, mais ainda, na possibilidade de levar o clube a ter um atleta na próxima Olimpíada”, celebrou o presidente Emerson Ferreti.

Confira o elenco tricolor de Basquete 3x3:

Nome: Leonardo de Souza

Camisa: Branquinho

Altura: 2 m

Principais títulos: Campeonato Brasileiro (6x); Mundial Universitário; e Prêmio Brasil Olímpico (2023)





Nome: Jackson Henrique Almeida da Silva

Camisa: Jackson

Altura: 1,92 m

Principais títulos: Sul-Americano (2019); ANB 3×3 (2023); Campeonato Paulista 3×3 (2023); e Rei da Quadra (5x)





Nome: Gabryeel Augusto Bezerra dos Santos

Camisa: Augusto

Altura: 1,96 m

Principais Títulos: Copa do Brasil; Liga Nacional (2024); cestinha da Liga Nacional (2024); e 3º colocado do NBB

Nome: Kenny Obinna Augustine Okolie

Camisa: K3nobi

Altura: 2,03 m

Principais títulos: Sub-20 3×3 (3x) e Jogos Regionais (2024)





Nome: Luis Guilherme dos Santos

Camisa: Robinho

Altura: 1,79 m

Principais títulos: vice-campeão do NBB (2011/2012); JUBs; World Tour 3×3; e Rei da Quadra (6x)

Nome: Darwin Diaz

Camisa: Cubano

Altura: 1,98 m

Principais títulos: Regional (2017 e 2024); primeiro do ranking em Cuba (2019); e Rei da Quadra (6x)





Nome: Yago Silva Almeida

Camisa: Croata

Altura: 1,98 m

Principais títulos: NCB Sub-21 (2x); NCS Sub-21 3×3; ANB (2x); e vice-campeão do Paulista (6x)

Nome: Gabriel Alves da Silva

Camisa: Gabys

Altura: 1,97 m

Principais títulos: Pan-Americano Universitário; Paulista 3×3 (3x); e bicampeão do Regional 3×3





Nome: Gabriel Assunção Vargas Ribeiro

Camisa: Assunção

Altura: 1,94 m

Principais títulos: recordista de cestas de 3 pontos LDB (2017/2018); vice-campeão do Brasileiro Sub-21; e cestinha do Brasileiro Sub-21

Nome: André Augusto Sant’Anna dos Santos

Camisa: Dois A

Altura: 1,97 m

Principais títulos: Pan-Americano Universitário 3×3 (2x); Brasileiro Universitário (3x); e Campeonato Paulista 3×3 (2x)