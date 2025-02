Fluminense tem negociações com atacante do Bahia, diz jornalista

Everaldo celebra gol marcado contra o América-RN pela Copa do Nordeste - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O atacante Everaldo, do Bahia, segue valorizado e desperta o interesse de clubes no mercado da bola. O centroavante tem negociações em andamento com o Fluminense. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Victor Lessa, através de postagem na rede social X, antigo Twitter.



Recentemente, Eve recebeu proposta de um clube chinês não revelado e optou por seguir em Salvador. Logo depois, o arquirrival Vitória formalizou proposta pelo atacante, porém ele recusou a oferta e alegou que priorizava equipes do exterior. O Ceará, recém promovido para a Série A do Brasileirão, também demonstrou interesse na contratação do atacante.

Gaúcho de Garibaldi, Everaldo Stum tem 33 anos e chegou ao Bahia em 2023, vindo do Kashima Antlers, do Japão, onde esteve por três temporadas e com passagem de destaque pelo futebol asiático.

Além disso, o jogador também atuou na Chapecoense, Atlético-GO, Santa Cruz, Grêmio, Caxias, Figueirense e Novorizontino, além de equipes no México e Arábia Saudita.

Pelo Bahia, Eve vestiu a camisa tricolor em 124 partidas, com 34 gols e 11 assistências. Ele conquistou o Campeonato Baiano de 2023 pelo Esquadrão de Aço.