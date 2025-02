Experiência! 15 jogadores do Bahia já jogaram a Copa Libertadores

Everton Ribeiro comemorando gol do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Na contagem regressiva para voltar a somar minutos na Copa Libertadores da América, o Bahia segue uma preparação rigorosa para enfrentar o The Strongest, pela segunda fase da competição. O primeiro duelo será na Bolívia, nesta terça-feira, 18, às 21h30.

Em uma crescente positiva desde a temporada passada, o objetivo do Esquadrão não é apenas visitar os Tigres, mas sim conquistar o triunfo e seguir vivo em busca da 'Glória Eterna'. Para isso, poderá contar com a experiência de quase metade do elenco, que já somaram minutos na principal competição do continente.

Ao todo, 15 jogadores do Bahia já entraram em campo em alguma partida da Libertadores, incluindo todas as posições. A grande estrela, e experiência, fica por parte do capitão e camisa 10 Everton Ribeiro, que já jogou 67 jogos da 'Liberta', tendo conquistado dois títulos (2019 e 2022) pelo Flamengo no período.

Além do meia, Erick (26), Rodrigo Nestor (17), Yago Felipe (13), Vitor Hugo (12), Marcos Felipe (10), Ademir (10), também somam ao menos 10 jogos na competição. O camisa 16, após Everton Ribeiro, é o mais experiente do elenco, já tendo avançado à final e perdido, justamente, para o Flamengo do camisa 10. Nestor, não muito distante, já se classificou às quartas com o São Paulo.

No entanto, outros oito atletas também já somaram minutos na Copa Libertadores, por equipes do Brasil e de outros países, como é o caso de Luciano Rodriguez, pelo Liverpool do Uruguai. Entre possíveis titulares, Caio Alexandre (4), Jean Lucas (2) e Willian José (3) já atuaram na competição, segundo apuração feita pelo jornalista Hugo Santana e confirmada pelo Portal A Tarde.

Confira lista completa:

Everton Ribeiro - 67 jogos

Erick - 26 jogos

Rodrigo Nestor - 17 jogos

Yago Felipe -13 jogos

Vitor Hugo - 12 jogos

Marcos Felipe - 10 jogos

Ademir - 10 jogos

Kayky - 9 jogos

Lucho Rodriguez - 8 jogos

Michel Araújo - 8 jogos

Iago Borduchi - 6 jogos

Caio Alexandre - 4 jogos

William José - 3 jogos

Jean Lucas - 2 jogos

Everaldo - 1 jogo