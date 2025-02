Ademir nega declaração de Baralhas no Ba-Vi e revela ataques racistas

Ademir, atacante do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O atacante Ademir, do Bahia, quebrou o silêncio após o volante Gabriel Baralhas, do Vitória, afirmar uma provocação do camisa 7 durante o clássico Ba-Vi, que terminou em 0 a 0 na Arena Fonte Nova. O jogador tricolor negou a afirmação do meio-campista rubro-negro e revelou ter sofrido ameaças a ataques racistas nas redes sociais.

Além disso, o atleta revelou que teve número de telefone compartilhado em grupos de torcidas na noite desta quinta-feira, 15.

"Depois de uma mentira envolvendo o meu nome viralizar nas redes sociais, meu número foi compartilhado em grupos de torcida na noite de ontem (13) e passei a receber uma série de mensagens ofensivas. Os ataques rapidamente passaram de ofensas para ameaças contra mim e a minha família, até chegar em racismo", diz trecho da declaração do jogador em story publicado no Instagram.

Confira:

Story publicado pelo atacante Ademir nas redes sociais | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A confusão começou quando o volante Gabriel Baralhas comentou a versão dele sobre o motivo da briga que ocorreu no primeiro tempo do confronto entre Bahia x Vitória. De acordo com o meio-campista, Ademir chamou o Rubro-Negro de "time pequeno".

"Ali no momento, ele veio falar que eu estava jogando em time pequeno. Aí não. Aí não dá. Mas depois ele pediu desculpa", disse Baralhas.