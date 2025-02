Copa Libertadores: goleiros do Bahia iniciam trabalhos na Bolívia

Goleiros Danilo Fernandes e Marcos Felipe iniciam treinos na Bolívia - Foto: @clubbolivaroficial

Os goleiros Danilo Fernandes e Marcos Felipe iniciaram os trabalhos de adaptação a altitude de La Paz, palco do jogo contra o The Strongest, marcado para esta terça-feira, 18, às 21h30, no estádio Hernando Siles, válido pela partida de ida da Pré-Libertadores.

Os arqueiros do Bahia trabalharam na estrutura do CT do Bolívar, clube que tem parceria com o City Football Group. As atividades foram realizadas com o preparador Duda Varjão e com a supervisão de Rafael Garcia, médico do clube.

Os goleiros do Esquadrão realizaram exercícios para aprimorar o tempo de reação, gestos técnicos e entendimento em relação a velocidade e direção da bola. Vale destacar que a altitude da cidade de La Paz é de 3650 metros acima do nível do mar.

Os profissionais terão mais três sessões de treinamentos em solo boliviano para seguir com o processo de adaptação.