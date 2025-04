"Entrega total": Rogério Ceni exalta postura do Bahia após expulsão

Rogério Ceni analisou o desempenho do time durante coletiva realizada neste domingo, 30 - Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Após um empate de 1 a 1 na Arena Fonte Nova contra o Corinthians, o técnico Rogério Ceni analisou o desempenho do Bahia na partida deste domingo, 30. O treinador, que viu sua equipe ceder o gol de empate aos 44 minutos do segundo tempo, destacou as falhas no lance do gol adversário, mas também valorizou a postura de seus jogadores, mesmo com a desvantagem numérica em campo.

O grande ponto de insatisfação de Ceni foi a expulsão do capitão Éverton Ribeiro, que recebeu o segundo cartão amarelo logo aos 5 minutos da segunda etapa, após cometer falta sobre Talles Magno. Ceni não questionou a decisão do árbitro, mas lamentou o impacto que a ausência de Ribeiro teve na dinâmica da equipe.

“Quando você tem um jogador a menos, é natural que a equipe recue mais e se defenda com mais intensidade. O Corinthians tem qualidade para construir jogadas, mas acho que nos fechamos bem. Quase não cedemos oportunidades. O lance da expulsão não foi intencional, o segundo cartão foi justo, não havia o que fazer”, analisou o comandante tricolor.

Apesar da desvantagem numérica, Ceni enalteceu a entrega de seus atletas, especialmente durante os 45 minutos finais com 10 jogadores. Ele destacou ainda que, mesmo com a expulsão, o time teve oportunidades de matar o jogo.

“Acho que a postura da equipe foi boa, com exceção do lance do gol, onde vacilamos um pouco na marcação. No entanto, a entrega foi total, e ainda assim criamos chances para matar o jogo”, comentou o treinador.

Com o resultado, o Bahia agora vira a chave e foca na estreia da Copa Libertadores da América, onde enfrentará o Internacional, em jogo marcado para quinta-feira, 3, na Arena Fonte Nova. Pela Série A, o próximo compromisso do time será no domingo, 6, contra o Santos, na Vila Belmiro.