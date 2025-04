Ceni diz que expulsão de Éverton Ribeiro foi justa: "Estamos chatos"

Everton Ribeiro em campo contra o Corinthians - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O empate entre Bahia e Corinthians, na estreia do Campeonato Brasileiro de 2025, ficou marcado por polêmicas envolvendo a arbitragem de Bruno Arleu de Araújo. Durante a partida na Arena Fonte Nova, jogadores, comissão técnica e torcida demonstraram insatisfação com algumas decisões do árbitro, especialmente pela expulsão de Éverton Ribeiro, aos cinco minutos do segundo tempo.

No primeiro tempo, o camisa 10 do Bahia já havia recebido um cartão amarelo por falta em Breno Bidon, o que gerou revolta do próprio jogador, que questionou a falta de advertência para o adversário, que teria cometido três infrações sobre ele.

No entanto, o momento decisivo aconteceu na etapa final, quando Éverton Ribeiro acertou Talles Magno em um contra-ataque e recebeu o segundo amarelo, deixando o Bahia com um jogador a menos por quase todo o segundo tempo. O Corinthians aproveitou a vantagem numérica e arrancou o empate nos minutos finais.

Ceni comenta arbitragem e pede mais respeito dos jogadores durante coletiva | Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

A insatisfação tricolor com a arbitragem se estendeu para as redes sociais. Logo após o gol corintiano, o perfil oficial do Bahia no X publicou: "Parabéns, Bruno Arleu de Araújo. Você conseguiu".

Apesar do clima de insatisfação, o técnico Rogério Ceni preferiu adotar um tom mais equilibrado ao comentar sobre a atuação da arbitragem. Em entrevista coletiva após o jogo, o comandante do Bahia saiu em defesa do árbitro, disse que a expulsão de Éverton Ribeiro foi justa e destacou a necessidade de jogadores e treinadores colaborarem mais dentro de campo.

"Acho que a expulsão não foi um lance intencional. O segundo cartão foi justo, mesmo sem intenção, não tinha o que ser feito Rogério Ceni - treinador do Bahia

“O futebol tem cada vez mais investimento, sem dúvida o árbitro também merece atenção, é um trabalho fixo naquilo. E também os atletas precisam melhorar o comportamento dentro de campo. É impossível apitar um jogo no Brasil, fica todo mundo cercando ele ali. Estamos muito chatos dentro de campo. É muita gente perturbando os caras. É difícil tomar uma decisão. E eu me incluo nisso, precisamos colaborar mais. Atletas e treinadores”, afirmou Ceni.

Agora, o Bahia vira a chave para a Copa Libertadores. O próximo desafio será contra o Internacional, na quinta-feira, 3, às 19h, novamente na Arena Fonte Nova. Já pelo Brasileirão, o Tricolor volta a campo no domingo, 6, quando enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, às 20h30.