Bronca? Ceni explica conversa com Erick após empate contra o Corinthians

Erick entrou no decorrer da partida - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Após o empate por 1 a 1 entre Bahia e Corinthians, na noite deste domingo, 30, na Arena Fonte Nova, uma cena chamou a atenção dos torcedores tricolores: logo após o apito final, Rogério Ceni conversou de forma mais enérgica com Erick ainda no gramado.

Veja o momento :

Após o apito final, Rogério Ceni deu instruções a Erick dentro de campo.pic.twitter.com/EOVOjXCrAx — 𝐕𝐨𝐮 𝐝𝐞 𝐁𝐚𝐡𝐞̂𝐚 🇱🇺 (@VoudeBahea) March 31, 2025

Durante a coletiva pós-jogo, o treinador explicou o motivo do diálogo e descartou qualquer polêmica. Segundo Ceni, o meio-campista correu além do necessário no lance que originou o gol do Corinthians, o que desorganizou momentaneamente a marcação.

“O Erick correu mais que o necessário. Quando começa a jogada do gol, não era ele quem deveria ir para o lado, pois já estávamos encaixados. Quem deveria ter saído no começo da jogada era o Gilberto. O Erick se desgastou muito indo fazer a cobertura, e na volta ficamos em um dois contra um. Mas ele fez uma ótima partida, correu até mais do que podia. Foi só uma observação”, esclareceu o técnico.

Com o fim da estreia no Campeonato Brasileiro, o Bahia agora volta suas atenções para a Copa Libertadores. O Tricolor enfrenta o Internacional na quinta-feira, 3, às 19h, na Arena Fonte Nova. Pela Série A, o próximo compromisso será contra o Santos, no domingo, 6, na Vila Belmiro.