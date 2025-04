Luciano Juba valoriza empate contra o Corinthians: "Não podemos perder"

Luciano Juba, lateral-esquerdo do Bahia - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia esteve muito perto de estrear com um triunfo no Campeonato Brasileiro, mas acabou cedendo o empate nos minutos finais contra o Corinthians, neste domingo, 30, na Arena Fonte Nova. Após a partida, o lateral Luciano Juba, responsável pela jogada individual que resultou no gol de Gilberto, analisou o desempenho da equipe e destacou a importância do ponto somado.

“A gente sabia que seria um jogo difícil, o Corinthians é um time qualificado. Saímos na frente do placar, infelizmente ficamos com um jogador a menos, suportamos até o final, infelizmente levamos um gol. Mas exaltar o ponto conquistado, se não dá para ganhar, não podemos perder. Sabemos a importância de cada ponto no Brasileirão”, afirmou Juba em entrevista ao Premiere.

O Tricolor controlava o jogo até a expulsão de Everton Ribeiro, que recebeu o segundo cartão amarelo logo no início da segunda etapa.

Com um a menos, o time de Rogério Ceni recuou e tentou segurar o resultado, mas viu o Corinthians empatar com Héctor Hernández, aos 44 minutos do segundo tempo.