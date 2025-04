Com mudanças, Bahia está escalado para enfrentar o Corinthians

Ronaldo, goleiro do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia está escalado para estrear no Campeonato Brasileiro. Para enfrentar o Corinthians, neste domingo, 30, às 20h, na Arena Fonte Nova, o Tricolor vai a campo com força máxima e três mudança em relação a equipe que empatou com o Vitória e conquistou a 51º título do Baianão.

De volta ao Esquadrão após defender o Uruguai na data Fifa, o atacante Lucho Rodríguez, que foi titular na vitória sobre o Ceará pela Copa do Nordeste, foi escalado entre os 11 iniciais pelo técnico Rogério Ceni. Também titulares no confronto diante do Vozão, o goleiro Ronaldo e o lateral Gilberto foram mantidos no time.

Lucho Rodríguez, atacante do Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia vai a campo com Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Erick Pulga, Ademir e Lucho Rodríguez;

O Corinthians, entretanto, visita o Tricolor com muitas mudanças em relação a equipe que empatou com o Palmeiras e conquistou o título do Campeonato Paulista na última quinta-feira, 27.

Peças principais do time comandado pelo técnico Ramon Díaz, o Timão vem a campo sem o goleiro Hugo Souza, os defensores Gustavo Henrique e Matheus Bidu, o meia Rodrigo Garro e o atacante Memphis Depay, que foram poupados da estreia no Brasileiro.

O Corinthians vem a campo com Matheus Doneli; Leo Mana, André Ramalho, Cacá, Hugo; Alex Santana, Breno Bidon, Maycon; Romero, Talles Magno e Yuri Alberto.