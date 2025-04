Ruan Pablo, do Bahia, brilha em vitória da seleção brasileira; assista gols

Ruan Pablo, atacante do Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais | @RadarScoutingPT

Jogador mais jovem a marcar um gol pela equipe profissional do Bahia, o atacante Ruan Pablo, de 16 anos, voltou a brilhar pela Seleção Brasileira sub-17 neste domingo, 30. Pela 2ª rodada do Sul-Americano da categoria, o Brasil venceu a Bolívia por 3 a 0, com a joia tricolor balançando as redes duas vezes e garantindo a primeira vitória da equipe, que agora lidera provisóriamente o Grupo B da competição.

Ruan Pablo agora é o artilheiro isolado do torneio, com três gols marcados. O jogador também marcou o único tento da Seleção no empate em 1 a 1 diante do Uruguai. Vale mencionar que o Brasil também conta com o goleiro Arthur Jampa e o atacante Dell, ambos do Bahia, à disposição.

Com o resultado, o Brasil chegou a liderança do Grupo B com quatro pontos em dois jogos. Agora, a Seleção Brasileira volta a campo na próxima quinta-feira, 3, para enfrentar a Venezuela, às 21h, no Estadio Jaime Morón León, na Colômbia.