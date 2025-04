Esposa de Daniel Alves anuncia gravidez após revogação de prisão

Esposa de Daniel Alves, Joana Sanz ao lado do jogador, em Barcelona - Foto: Reprodução / Instagram

Após a anulação da condenação de Daniel Alves por estupro pela Justiça da Espanha, a esposa do ex-jogador, Joana Sanz, fez uma revelação nas redes sociais nesta segunda-feira, 31. A modelo anunciou que está grávida e compartilhou que a notícia é um sonho realizado após 5 anos de tentativas e desafios.

Joana abriu o coração para seus seguidores ao contar sobre a luta com a infertilidade.

A modelo detalhou seu longo percurso, que incluiu duas fertilizações in vitro, três abortos espontâneos, uma cirurgia nas trompas e um diagnóstico de endometriose. No texto, ela explicou que pretendia revelar a notícia de sua gravidez quando estivesse mais "evidente", mas resolveu compartilhá-la agora, especialmente para apoiar outras mulheres que enfrentam dificuldades semelhantes.

“Desde os meus 22 anos, fui questionada sobre quando teria filhos… essa pressão social foi terrível. Nunca senti aquele instinto maternal. Mas com o passar dos anos, vi minhas amigas começando a ter filhos e as redes sociais se enchendo de anúncios de nascimento. A frase ‘Seu tempo está se esgotando’ não é brincadeira. Existe muita ignorância sobre a idade reprodutiva da mulher, e a verdade é que não é fácil engravidar”, escreveu Joana.

Ela também confessou que, aos 27 anos, enfrentou seu maior medo de se tornar mãe. “Considerar a ideia de ser mãe foi assustador. O medo de que um ser humano dependesse de mim para sobreviver, de não poder trabalhar ou até me perder como mulher. Foi um processo difícil”, explicou.

Após relatar que a fertilização in vitro foi sua última tentativa, Joana revelou que o embrião implantado foi o último de seus congelados, sendo sua "última chance" de engravidar. A modelo, com uma história de perda e luta, também falou sobre a morte de sua mãe, que faleceu em 2023 após um tratamento contra um tumor no útero.

“Perdi minha mãe há dois anos. Não tenho pais nem irmãos. O sentimento de orfandade e vazio me acompanhou até o momento em que ouvi o coração do meu bebê bater pela primeira vez”, compartilhou Joana.

Ela atribuiu a chegada de sua gravidez a um sinal de esperança. “Aqui está ela, saudável e crescendo. Sinto que foi minha mãe quem a enviou até mim, para que eu nunca mais me sentisse sozinha e para que pudesse dar um novo sopro de vida à vida”, disse a modelo, visivelmente emocionada.

Joana concluiu sua mensagem com um conselho sobre perseverança: “Ainda não consigo acreditar, acordo no meio da noite com medo de ver os lençóis cobertos de sangue ou fecho os olhos durante os ultrassons até ouvir que está tudo perfeito. Tudo vem no seu tempo, não desista”.