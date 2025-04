De última hora! Internacional perde titular para jogo contra o Bahia

Rochet passa por cirurgia e vira desfalque no Inter - Foto: Ricardo Duarte/Divulgação, Internacional

O Internacional anunciou, na manhã desta segunda-feira, 31, que o goleiro Sérgio Rochet será desfalque em sua estreia na fase de grupos da Libertadores, contra o Bahia, nesta quinta-feira, 3, na Arena Fonte Nova, às 19h.

O jogador uruguaio passou por cirurgia neste domingo, 30, após sofrer uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda durante o empate por 1 a 1 com o Flamengo, no último sábado, 29, na abertura do Campeonato Brasileiro.

Rochet, que havia iniciado a partida contra o Flamengo, atuou por 45 minutos até se lesionar após uma pancada na mão esquerda. O goleiro foi imediatamente submetido a um procedimento cirúrgico em Porto Alegre e, embora o tempo exato de recuperação não tenha sido divulgado, o Inter confirmou que ele ficará de fora das primeiras rodadas do Brasileirão e da estreia da Libertadores.

A lesão ocorreu justamente quando Rochet fazia sua primeira partida pelo Inter na temporada, após se recuperar de uma tendinose no joelho esquerdo que o afastou por quase toda a disputa do Campeonato Gaúcho. Apesar de estar disponível para as finais do Gauchão, o goleiro não foi titular, com Anthoni assumindo a posição nos dois Gre-Nais. Com a ausência de Rochet, Anthoni retoma a titularidade no gol do Inter para os próximos desafios.