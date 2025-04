Kanu tem lesão grave e desfalca o Bahia por tempo indeterminado

Kanu era titular absoluto da equipe de Rogério Ceni - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O empate contra o Mirassol, no último domingo, 13, definitivamente marcou um ponto negativo na trajetória do Bahia na temporada. O resultado, por si só, não foi o desejado pela torcida, mas sendo apenas a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro não deve fazer falta ao tricolor. Por outro lado, no entanto, a partida marcou a lesão do zagueiro Kanu, que saiu de campo nos primeiros minutos da etapa inicial, com uma lesão que deixará o atleta afastado por tempo ainda indeterminado.

Após o zagueiro ser substituído sem ao menos conseguir andar por si só, a torcida azul, vermelha e branca ansiava pelo boletim médico referente a contusão do jogador. Na noite desta terça-feira, 15, o Esquadrão divulgou os exames de imagem e deixou a torcida aflita. Isso porque Kanu teve constatada uma lesão em três músculos da panturrilha e passará por cirurgia no tendão de Aquiles.

Considerado o mais forte do corpo humano, o tendão de aquiles é responsável por alongar, absorver impactos e dar impulsos no movimento, portanto, o tratamento tende a ser longo e cauteloso, podendo afastar o atleta dos gramados por 6 meses a 1 ano.

A lesão de Kanu preocupa não só a torcida tricolor, mas também o técnico Rogério Ceni, uma vez que devido a uma contusão do zagueiro Gabriel Xavier, que iniciou o período de atividades na sala de musculação e deverá iniciar o processo de transição física e técnica apenas após o jogo contra o Ceará, nesta segunda-feira, 21, o treinador conta só com Ramos Mingo e David Duarte para o setor de defesa. Considerado coringa do Esquadrão, e homem de confiança do comandante tricolor, Rezende também pode reforçar a zaga.

Em coletiva após o jogo que marcou a lesão do zagueiro, o técnico Rogério Ceni demonstrou preocupação quanto a ausência do jogador, alegando que será necessária improvisação, ou até mesmo a utilização dos Pivetes de Aço para suprir o desfalque de Kanu:

“Sem os dois, fica mais apertado, vamos ter que encontrar soluções, seja improvisação, garoto da base, como o Fredi, o Kauã [...] vamos tentar da melhor maneira possível, dificilmente vão substituir o Kanu da maneira que ele joga, mas temos que encontrar soluções, janela está fechada”, comentou o treinador.