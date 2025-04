Bahia sofre com lesões e terá 14 jogos até novas contratações

Elenco do Bahia sofre com lacunas após lesões - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O calendário de jogos extenso do Bahia durante o ano de 2025 segue impondo dificuldades ao clube e o técnico Rogério Ceni terá que achar novas soluções após lesões de jogadores importantes. Como exemplo, o Tricolor não poderá contar com o zagueiro Kanu, que sofreu uma lesão grave e nem terá como repor a perda do seu titular nas próximas semanas, já que a janela de transferências do futebol brasileira está fechada.

Além de Kanu, o Bahia também conta com os desfalques do zagueiro Gabriel Xavier, do lateral Iago Borduchi, do meia Michel Araújo e do atacante Luciano Rodriguez.

BOLETIM MÉDICO



O Esquadrão informa que o zagueiro Kanu, substituído durante a partida contra o Mirassol, realizou exames de imagem e teve confirmada uma lesão em três músculos da panturrilha, assim como no tendão de Aquiles.



A escolha pelo tratamento do atleta, conservador ou… pic.twitter.com/LHU1cgh1gX — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) April 15, 2025

Problemas na zaga

Sem Kanu, que sofreu lesão em três músculos da panturrilha e também no tendão de aquiles, por tempo indeterminado, o Bahia conta no momento com somente dois zagueiros de origem no elenco à disposição, já que Gabriel Xavier também está entregue ao Departamento Médico.

Sem data definida de retorno para Kanu e Gabriel Xavier, o Bahia contará com David Duarte e Ramos Mingo como titulares, mas Rogério Ceni também terá que buscar outras opções. Durante a temporada, o volante Rezende passou a atuar como zagueiro pela esquerda e pode ser opção ao argentino. Já os jovens da base Fred Lipert e Kauã Davi já foram usados no time principal em 2025 e podem ter novas chances.

Vale lembrar que o Bahia sofre no momento com a falta de zagueiros, mas nesta temporada decidiu emprestar Marcos Victor e Victor Hugo, jogadores da posição, para Ceará e Atlético Mineiro, respectivamente.

Zagueiro Kanu, do Bahia, sofreu uma grave lesão | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Lateral também é problema

Com extenso histórico de lesões na carreira, o lateral-esquerdo Iago Borduchi voltou a ser desfalque no Bahia em meio a maratona de jogos e está em processo de transição física. Apesar de ser reserva, ele poderia ser opção a Luciano Juba, destaque do Tricolor na posição e que tem acumulado jogos em sequência.

Em 2025, Luciano Juba soma 17 jogos pelo Bahia e quase 1.300 minutos em campo. Ele foi titular e atuou em praticamente todos os minutos dos últimos cinco jogos, que ocorreram em um intervalo de 14 dias. Outros jogadores foram poupados nesse período, mas não Juba.

Sem Iago Borduchi à disposição, o Bahia poderia contar com o lateral-esquerdo Zé Guilherme, de 20 anos. O jogador contratado junto ao Grêmio por R$ 6,3 milhões fez sua estreia no profissional contra o CSA, pela Copa do Nordeste, mas tem atuado mesmo pelo sub-20.

Também vale lembrar que no início do ano o Bahia decidiu emprestar o lateral-esquerdo Matheus Bahia ao Ceará. O jogador é titular do Vozão que disputa a Série A.

Lateral Iago Borduchi, do Bahia | Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Maratona extensa de jogos

As lesões impactam o Bahia em momento determinante da temporada e o Tricolor terá que disputar 14 jogos até a abertura da próxima janela de transferências, que vai de 2 de junho a 10 de junho. A janela é excepcional e só abre por conta da participação de clubes brasileiros no Super Mundial de Clubes.

Para o período, o Bahia terá 14 partidas a disputar em um intervalo de 45 dias, incluindo os quatro jogos restantes da fase de grupos da Libertadores, dois jogos das terceira fase da Copa do Brasil contra o Paysandu e sete rodadas do Campeonato Brasileiro, incluindo o clássico contra o Vitória.

O Tricolor só ganhará um respiro durante o SuperMundial de Clubes e ficará sem jogar entre 12 de junho e 12 de julho.