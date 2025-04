Com Lucho e dupla da base, Bahia viaja para BH pela primeira vitória

Lucho Rodríguez, atacante do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Precisando conquistar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série A, o Bahia enfrenta o Cruzeiro nesta quinta-feira, 17, às 21h30, no Mineirão, pela 4ª rodada da competição. Para o duelo, o técnico Rogério Ceni contará com o retorno do atacante uruguaio Lucho Rodríguez e com reforços oriundos das divisões de base.

Retorno importante: Lucho Rodríguez

A primeira novidade para o confronto contra o time mineiro é o retorno do atacante Lucho Rodríguez. O uruguaio ficou de fora da última partida, contra o Mirassol, devido a um cansaço muscular, mas já está recuperado e viajou com a delegação para Belo Horizonte. O jogador é o artilheiro na temporada 2025, com sete gols marcados, ao lado de Erick Pulga e Erick.

Novidades da base: Fredi e Ruan Pablo

Sem poder contar com os zagueiros Gabriel Xavier e Kanu, Rogério Ceni recorreu à base, como já havia adiantado em entrevista coletiva no último domingo. Entre os relacionados está o zagueiro Fredi, formado nas categorias inferiores do clube.

Outro destaque entre os convocados é o jovem atacante Ruan Pablo, um dos principais nomes da Seleção Brasileira Sub-17 no Sul-Americano da categoria, onde foi artilheiro com a camisa da Canarinho.

Provável escalação do Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Victor Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Luciano Rodríguez.